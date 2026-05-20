L’uso politico della follia di fronte al terrore, oltre il vero folle di Modena

Quando si parla di una strage o di una tentata strage, la parola “pazzia” fa spesso capolino nei resoconti del giorno dopo e nelle cronache dei giorni successivi. Al netto delle cartelle cliniche, l’atteggiamento di fondo è più che naturale: un gesto folle, per così dire, non può non essere incasellato in modo istintivo all’interno della categoria degli atti non razionali, e più un atto sembra essere “folle”, più aumenterà la tentazione di considerare l’autore di quel gesto l’autore di un atto da pazzo. In una stagione come quella attuale, non solo polarizzata, e questa è ormai una banalità, ma viralizzata, ovvero caratterizzata da una classe dirigente che si sente in dovere di rendere ogni commento sui fatti di cronaca il più possibile virale, capita spesso che gli episodi di cronaca nera, compresi naturalmente gli atti di terrore o di terrorismo, vengano utilizzati in modo più o meno maldestro per provare a dimostrare quanto le proprie tesi siano sempre quelle giuste e quanto le tesi degli avversari siano sempre quelle sbagliate. Il tentativo, non particolarmente originale, è all’ordine del giorno, su ogni singolo fatto di cronaca, ma di fronte a casi di cronaca in cui il terrore si impadronisce della nostra attenzione c’è un processo che sistematicamente si presenta di fronte ai nostri occhi increduli. Ogni atto “folle” diventa un po’ meno o un po’ più “folle” a seconda di ciò che si vuole dimostrare. Se “il folle” commette un gesto che permette politicamente di specularci su, il gesto folle resterà ma sarà accompagnato dall’idea che oltre la follia ci sia qualcosa di più. Viceversa, se “il folle” commette un gesto che non permette di specularci su chiunque provi ad andare al di là della follia verrà considerato, a seconda dei casi, uno sciacallo, un estremista, un inquinatore dei pozzi.