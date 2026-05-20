Francesco Dini, l'uomo di Repubblica alla corte di Del Vecchio

Chi è Dini? E’ un socialista milanese, amante della vela, che ha mosso i primi passi a fianco di Silvio Berlusconi in Fininvest e con i vicerè di quella stagione, la stagione di Dell’Utri: vale a dire Urbano Cairo, presidente di Rcs, e Riccardo Pugnalin, oggi direttore istituzionale di Autostrade. Dini ha la “passionaccia” della carta e dell’inchiostro e ha un progetto ambizioso. Insieme a Del Vecchio vuole fare di Qn un giornale che sfida le grandi testate nazionali e ha un piano di sviluppo sul digitale che prevede podcast, espansione media ed eventi. Del Vecchio ha trovato Dini, le lenti della carta e del potere.