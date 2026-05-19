Perché la “vera cittadinanza” di cui parlare a Modena è quella mostrata anche dai due eroi egiziani. Ci scrive Tajani

Per questo ho scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ringraziandolo per la prontezza con cui il ministero dell’Interno e le forze dell’ordine sono intervenuti dopo il gravissimo episodio di Modena e chiedendogli di valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione di un riconoscimento a Luca Signorelli e a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per bloccare l’aggressore, mettendo a rischio la propria incolumità per impedire conseguenze ancora più gravi.