Nessuna revisione dell'obiettivo del 5 per cento di spesa per la difesa. La maggioranza corregge la mozione

La maggioranza di centrodestra ha presentato un testo 2 della mozione parlamentare sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica in discussione al Senato. Dal nuovo testo è stato espunto l'ultimo punto che aveva come prime firme quelle dei capigruppo di FdI Lega FI e Cd'I. Tra le altre cose impegnava il governo "a mantenere un impegno realistico e credibile in ambito Nato, confermando il raggiungimento del 2 per cento del Pil per la spesa per la difesa e promuovendo una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5 per cento) alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali, includendo nel computo anche gli investimenti per la sicurezza energetica e le infrastrutture critiche, al fine di garantire una difesa collettiva efficace senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici".