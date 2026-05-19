Martusciello (FI): "Dare la cittadinanza ai due egiziani che hanno fermato l'aggressore di Modena"

Anche Forza Italia invita a concedere la cittadinanza ai due egiziani che hanno contribuito a fermare l'aggressore di Modena. Il Foglio lo aveva scritto in un editoriale proprio ieri. Ora pure Fulvio Martusciello, capo delegazione degli azzurri al Parlamento europeo rilancia la proposta. "Bisognerebbe concedere loro la cittadinanza", ha dichiarato nel corso del suo intervento al dibattito in plenaria sull'attacco.

In polemica con chi parla di togliere la cittadinanza all'aggressore, che, seppur di origine marocchina, è cittadino italiano, Martusciello ha detto: "Un paese maturo cerca di ragionare con la testa, non con la pancia. Sappiamo bene che per un italiano la perdita di cittadinanza non è possibile, se non in presenza di una sentenza passata in giudicato per la commissione di determinati reati. Invece va dato un segnale in un altro senso: quello di dare la cittadinanza agli egiziani che lo hanno fermato, che lo hanno soccorso, dimostrando cioè che chi è capace di venire in Italia, di integrarsi, di comportarsi come si comportano la maggior parte delle persone che vivono in questo Paese, poi viene premiato".