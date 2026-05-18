Calenda vede Meloni: "Le abbiamo consegnato le nostre proposte su industria ed energia"

Carlo Calenda ha consegnato oggi pomeriggio a Giorgia Meloni le proposte di Azione su energia e industria. A comunicarlo è stato direttamente il leader di Azione che in una nota diffusa a giornali e agenzie scrive: "A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo".