L'incontro
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Calenda vede Meloni: "Le abbiamo consegnato le nostre proposte su industria ed energia"
A comunicarlo direttamente il leader di Azione, che parla di "colloquio cordiale e costruttivo". L'incontro avviene qualche giorno dopo il premier time al Senato durante il quale la premier si era detta "aperta" ad ascoltare le proposte delle opposizioni sulla crisi energetica
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18 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 04:44 PM
Carlo Calenda ha consegnato oggi pomeriggio a Giorgia Meloni le proposte di Azione su energia e industria. A comunicarlo è stato direttamente il leader di Azione che in una nota diffusa a giornali e agenzie scrive: "A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo".
Settimana scorsa durante il premier time al Senato era stato proprio Calenda a proporre alla premier "una cabina di regia sulla crisi". Meloni gli aveva risposto così: "Colgo positivamente quello che lei dice. Devo dare atto da Azione e a lei di aver tentato nei momenti di difficoltà di dare il proprio contributo. Quindi le porte del governo per chi ha voglia di confrontarsi nel merito saranno sempre aperte. A una cabina di regia sarei disponibile, ma la stragrande maggioranza delle opposizioni l'hanno sempre rifiutata".
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