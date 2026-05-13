I viaggi della premier
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Meloni e il possibile viaggio in Grecia per incontrare Kyriakou, il nuovo editore di Rep
Questo fine settimana la premier potrebbe partecipare allo Europe Gulf Forum, evento che ha come protagonista il nuovo editore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari
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13 MAY 26
Roma. Meloni e la moussakà con Theo. Il dilemma di Meloni: volare ad Atene e prendersi una moussakà con Theo Kyriakou, il nuovo editore di Repubblica, o vedersi una bella mostra con Alessandro Giuli, il ministro che ora va lasciato lavorare in pace? Meloni sta ancora decidendo se andare in Grecia, sabato e domenica, ma ha segnato in agenda questo appuntamento. E’ lo Europe Gulf Forum organizzato dall’Atlantic Council, ma di chi è l’idea? E’ del nuovo editore di Repubblica. Partecipare all’evento si carica di significato. Equivale ad andare a casa dell’editore di Repubblikas. La decisione non è stata ancora presa. Il direttore Mario Orfeo ha già pronto il costume di bagno, il secchiello e la paletta. L’ombrellone lo pianta Michele Serra così Concita De Gregorio può rileggere i Promessi Sposi. Forza Meloni: ad Atene con Theò e Orfeo ci fa il titolon.
Carmelo Caruso
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio
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