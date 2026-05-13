Meloni e il possibile viaggio in Grecia per incontrare Kyriakou, il nuovo editore di Rep

Roma. Meloni e la moussakà con Theo. Il dilemma di Meloni: volare ad Atene e prendersi una moussakà con Theo Kyriakou, il nuovo editore di Repubblica, o vedersi una bella mostra con Alessandro Giuli, il ministro che ora va lasciato lavorare in pace? Meloni sta ancora decidendo se andare in Grecia, sabato e domenica, ma ha segnato in agenda questo appuntamento. E’ lo Europe Gulf Forum organizzato dall’Atlantic Council, ma di chi è l’idea? E’ del nuovo editore di Repubblica. Partecipare all’evento si carica di significato. Equivale ad andare a casa dell’editore di Repubblikas. La decisione non è stata ancora presa. Il direttore Mario Orfeo ha già pronto il costume di bagno, il secchiello e la paletta. L’ombrellone lo pianta Michele Serra così Concita De Gregorio può rileggere i Promessi Sposi. Forza Meloni: ad Atene con Theò e Orfeo ci fa il titolon.