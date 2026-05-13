Dannarsi sulla legge elettorale, ma a che pro?

Come dice sempre Peppino Sottile, e come scriveva in un suo romanzo Isaac B. Singer, la fissazione è peggio della malattia. Fossi un politico, e lo sono stato, più volte fallendo, questa storia della legge elettorale da riformare la prenderei più bassa. Se Meloni e Schlein vogliono mettersi d’accordo, e riescono a superare la cacofonia che circonda sempre le discussioni para costituzionali sulle modalità di voto, niente da obiettare. Facciano presto e male, come scherzava Gianni Boncompagni. Ma un finale di legislatura centrato sulla stabilità di governo come valore o sulla rivolta contro l’ennesima riedizione dell’uomo solo al comando, o della donna sola al comando, sarebbe di una noia mortale, un filamento lumacoso. Abbiamo chiacchierato per decenni, tra politologia effimera e gusto dell’imbroglio, di riforma elettorale: maggioritario, proporzionale, proporzionale corretto, maggioritario corretto, uninominale, preferenze, listini bloccati, premio di coalizione, un turno, due turni, indicazione sulla scheda del capo del governo.

Il risultato, alla fine, è che le varie leggi elettorali europee, verso le quali avevamo un atteggiamento spesso idolatrico, non hanno protetto le grandi democrazie dal frammentarsi all’italiana, quale che fosse il sistema di voto, mentre a sorpresa l’Italia ha acquisito, non si sa bene come o lo si sa benissimo ma è utile o comodo sorvolare, un tasso di stabilità che spagnoli (governo di minoranza da anni), francesi (pulviscolo di partiti in azione parlamentare nella Quinta Repubblica di De Gaulle e della sua Costituzione), britannici (i nuovi arrivati del bipolarismo al tramonto nella patria dell’uninominale maggioritaria, secca e a un solo turno), tedeschi (idem, ma con la proporzionale pura), oggi ci invidiano. Ci vede male chi vede il centrodestra italiano come ordalia populista e risorgenza illiberale.

Il nostro sistema scombiccherato, vetusto, fragile in teoria, esposto al trasformismo, fa ormai da molto tempo, misteriosamente ma non troppo, argine alle avventure, relegate in una periferia folcloristica e palesemente effimera. Con una coalizione di centrosinistra al governo ci sarebbe qualche rischio ideologico e demagogico in più, ma senza esagerare, perché un governo Schlein, oggi ancora implausibile, avrebbe comunque i suoi bilanciamenti riformisti e mainstream. Italiani europei, scherza Cerasa, sono un mito provinciale, mentre gli europei sono sempre più italianizzati, ma senza le nostre risorse sornione.