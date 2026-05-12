Vannacci fa litigare i poliziotti: il Siulp spaccato tra remigrazione e antifascismo

Il nome dell'europarlamentare ha quindi gettato scompiglio nel sindacato di polizia. Tanto che, nella lettera, le quattro sezioni provinciali firmatarie hanno diffidato il segretario generale del Piemonte, Graziuso, a partecipare al convegno perché "anche il solo saluto, potrebbe ingenerare in chi partecipa, ascolta e ai giornalisti presenti, la convinzione che la partecipazione allo stesso sia stata condivisa dal direttivo regionale Siulp Piemonte". Ma, parlando con il Foglio, Graziuso conferma che andrà comunque all'evento: "Io stasera partecipo e vado a portare il mio saluto liberamente e poi lascio la parola al segretario di Torino e agli altri relatori". Riferendosi ai segretari che hanno scritto la lettera Graziuso dice: "Non mi è piaciuta per niente: è stata anche pubblicata prima che io ne venissi a conoscenza. Faremo chiarezza al prossimo direttivo regionale. Non è che mi si può diffidare a partecipare per un saluto a un evento che un'altra struttura provinciale organizza. Me lo devono dire poi che cosa significa 'diffida': a cosa vado incontro, qual è la sanzione?". E sulla presenza di Vannacci il segretario del Piemonte aggiunge che "il sindacato deve ascoltare tutti, se la sezione di Novara chiama la segretaria del Pd Elly Schlein e mi invita, io andrò anche lì, non è un problema per me. Siamo in democrazia".