Usb proclama lo sciopero generale il 18 maggio "contro il genocidio in Palestina". I settori coinvolti

I motivi dello sciopero

Non mancano attacchi a Israele, che "rappresenta oggi un pericolo per l’intera umanità", ma anche alla Nato, all'Unione europea e al governo di Giorgia Meloni. Il quale, prosegue l'Usb, "ha scelto la complicità politica, militare, diplomatica ed economica con chi massacra il popolo palestinese, bombarda altri paesi, sequestra attivisti internazionali, viola il diritto internazionale e trascina il mondo verso un conflitto sempre più esteso". Da qui l'esigenza di fermare il paese per chiedere al governo "la rottura immediata di ogni rapporto diplomatico, economico, commerciale e militare con lo stato terrorista di Israele”, oltre all' "embargo definitivo delle armi verso Israele e verso tutti gli scenari di guerra. Per la guerra dalle aziende non deve uscire nemmeno un chiodo”, prosegue il comunicato.