il commento
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Il governo Meloni è diventato il Milan di Allegri
"Prima del referendum costituzionale sembrava poter esercitare una grande egemonia culturale, una grande capacità di influenzare altri governi d'Europa, invece da quando ha perso quella maledettissima sfida sulla giustizia ha iniziato a incasellare una problematica dopo l'altra", dice il direttore Claudio Cerasa su Rtl 102.5
12 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 07:48 AM
Foto Filippo Attili per LaPresse
"Per utilizzare una metafora calcistica, il governo Giorgia Meloni ricorda un po' il Milan di Massimiliano Allegri che negli ultimi due mesi, dal che sembrava essere pronto a conquistare il titolo della Serie A, ha avuto un andamento e un rendimento quasi da retrocessione. E lo stesso vale per il governo, che prima del referendum costituzionale sembrava poter esercitare una grande egemonia culturale, una grande capacità di influenzare altri governi d'Europa, invece da quando ha perso quella maledettissima sfida sulla giustizia ha iniziato a incasellare una problematica dopo l'altra", ha detto il direttore Claudio Cerasa durante la trasmissione Non stop news su Rtl 102.5.
"Quindi deve ancora riuscire a rialzarsi e ogni giorno anche i piccoli problemi diventano problemi giganti, quando le spalle non riescono più a sostenere il peso di un impegno così importante", ha concluso il direttore.
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