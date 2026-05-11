Al Mic
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La scelta di Giuli: Donato Luciano prende il posto di Merlino
Luciano era a capo dell'ufficio legislativo del ministero della Cultura ed è stimato dal Quirinale
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11 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 08:31 PM
Donato Luciano prende il posto di Emanuele Merlino, il capo di segreteria tecnica dimissionato dal ministro Alessandro Giuli. Luciano è capo dell’ufficio legislativo del Mic ed è stimato dal Quirinale. Luciano, anche lui finito nel valzer dei nomi, delle teste da far saltare, sostituisce Merlino che è stato destinato a un nuovo incarico per volere di Fazzolari e Meloni. Già indicato per succedere al capo di gabinetto, Valentina Gemignani, Luciano la spunta. Al momento.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio
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