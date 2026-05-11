La scelta di Giuli: Donato Luciano prende il posto di Merlino

Donato Luciano prende il posto di Emanuele Merlino, il capo di segreteria tecnica dimissionato dal ministro Alessandro Giuli. Luciano è capo dell’ufficio legislativo del Mic ed è stimato dal Quirinale. Luciano, anche lui finito nel valzer dei nomi, delle teste da far saltare, sostituisce Merlino che è stato destinato a un nuovo incarico per volere di Fazzolari e Meloni. Già indicato per succedere al capo di gabinetto, Valentina Gemignani, Luciano la spunta. Al momento.