L'incontro
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Giuli a Palazzo Chigi vede Meloni: "Piena sintonia"
Dopo l'incontro fonti di governo smentiscono dissapori tra la premier e il ministro della Cultura che nei scorsi giorni ha silurato il suo staff, composto da importanti dirigenti di Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio: "Rapporto cordiale e proficuo"
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11 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 04:13 PM
"Nel corso dell'incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti della presidente del Consiglio, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di governo". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "L'incontro - spiegano le stesse fonti - ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso".
Da parte del Presidente del Consiglio, inoltre, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un Ministero centrale per l'Italia. E' emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra Meloni e il ministro Giuli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale".
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