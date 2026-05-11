Giuli a Palazzo Chigi vede Meloni: "Piena sintonia"

"Nel corso dell'incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti della presidente del Consiglio, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di governo". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "L'incontro - spiegano le stesse fonti - ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso".