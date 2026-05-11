Di Maio ritorna a Montecitorio: "Sono qui solo per la barberia"

Roma. Rieccolo. Luigi Di Maio è tornato a Montecitorio. Onorevole, ma che ci fa qui? “Sono venuto a tagliarmi i capelli”, risponde al Foglio, scherza. Ma non mente: taglio cortissimo, rasatura precisa, è appena uscito dalla barberia della Camera. A quanto pare è un cliente abituale: “Ci vengo spesso”. Ma la ragione che ha portato il Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo persico a Roma in realtà è un’altra. “Ho un evento da presidiare tra dieci minuti”, esorta i parrucchieri. Parla del seminario del Gruppo speciale Mediterraneo e medio oriente dell’Assemblea parlamentare Nato, che celebra i suoi trent’anni. E’ stato invitato dal presidente Lorenzo Cesa e da Giangiacomo Calovini, capogruppo di FdI in commissione Esteri.

Tra i relatori, per dire, c’era anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, a ricordare ai naviganti – e pure a qualche suo alleato di governo – “che la Difesa non porta voti, ma è necessaria. Perché senza Difesa non c’è la sanità, l’istruzione”. L’aumento degli investimenti militari? “Lo dovete chiedere al ministro Giancarlo Giorgetti. Decide il Mef”, ma Crosetto conferma l’intenzione di aderire al meccanismo Safe. Dopo di lui prenderà la parola anche il presidente di Med’Or foundation Marco Minniti, tra i più apprezzati dalla platea. La premier Giorgia Meloni ha mandato i suoi saluti e oggi toccherà pure al titolare della Farnesina Antonio Tajani. Un parterre di tutto rispetto in cui Di Maio si muove a suo agio tra sorrisi e strette di mano.

L’ex leader grillino – ex vicepremier, ex ministro (e tante altre cose) – è intervenuto nel pomeriggio, in un panel dedicato al medio oriente. Ne è passato di tempo da quell’improvvida e indimenticabile dichiarazione dal balcone di Palazzo Chigi – “abbiamo abolito la povertà”. Ma ormai le relazioni internazionali sono la sua (seconda) vita, dopo la scissione draghiana dal M5s e il flop elettorale di Impegno Civico che l’ha lanciato nella nuova dimensione globale. E con successo, visto che solo pochi giorni fa è entrato a far parte del Council dell’European on Foreign Relations, importante think thank di politica estera. Mentre a inizio anno era stato nominato “honorary professor” al King's college di Londra per occuparsi di sicurezza internazionale, con lezioni e seminari. Un cv da far invidia a metà del Parlamento.

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