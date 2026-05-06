Gli occhiolini di Meloni all'elettorato di centro-sinistra

Dopo la sconfitta al referendum, molti commentatori evidenziano il declino del governo Meloni. Se si dovesse votare oggi, i sondaggi addirittura darebbero il centro-destra sconfitto alle urne. Alcuni filo-governativi stanno già abbandonando la nave (ex carro dei vincitori), prendendo le distanze e riposizionandosi altrove. E la prima che si sta riposizionando è proprio lei: Giorgia Meloni. La quale, da abile populista, ha fiutato l’aria e già deciso di compiacere il popolo sovrano; e adesso si sta accreditando come leader di centro-sinistra, per guidare il campo largo alle prossime elezioni. Del resto, ha sempre avuto le carte in regola come leader di sinistra: donna, di periferia, con una figlia nata e cresciuta al di fuori della famiglia tradizionale, e con quell’insistenza nell’essere chiamata “il presidente del Consiglio” e non “la presidente”, a rivendicare così la sua identità sessuale fluida in seno alla teoria gender. Inoltre, il suo tono sguaiato e antagonista è sempre stato più “centrosocialaro” che propriamente di destra legge-e-ordine. E da dopo il referendum, Meloni sta proprio strizzando l’occhio all’elettorato di sinistra: ha bloccato l’accordo sulla difesa con Israele e chiesto l’immediata liberazione della Flotilla, scaricato e rotto con Trump (dopo che lui l’ha attaccata come fosse Sanchez), e sta facendo logorare il centro-destra al governo così da spianare la strada del governo alle opposizioni – altrimenti inermi. Inoltre, Meloni è sempre più ai ferri corti con i suoi alleati di centro-destra; e le smentite ma sempre più insistenti voci di tensioni fra Meloni e Marina Berlusconi mettono la premier in un’ottica anti-berlusconiana, caratteristica ancora oggi molto cara alla sinistra italiana.