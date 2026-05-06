Calenda, i radicali e la “Biennale del dissenso” a parti rovesciate

Oggi invece lo specchio dei dissidenti, della Ue che ha sanzionato e dei libertari, riformisti, liberali e europeisti (Taradash dice: “In molti aderiranno”) è rivolto verso il fortino russo-veneziano che apre oggi, ma non aprirà al pubblico come gli altri padiglioni, dopo la presa di posizione dell’Europa sulla revoca dei finanziamenti per violazione delle sanzioni anti-putiniane (ma l’interlocuzione con la Biennale è in corso), dopo le dimissioni della giuria internazionale e dopo le dichiarazioni dei protagonisti e non protagonisti da un lato e dall’altro degli schieramenti pro o contro Buttafuoco (a partire dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari – che non sfila con la Biennale del dissenso ma dice che nel padiglione Russia saranno presenti “solo artisti graditi al regime e scelti dal Cremlino”). Nel generale slittamento di schemi in zona Chigi (non tutti gli strali sono per Buttafuoco, ché negli ultimi giorni anche verso Giuli sono partiti dardi avvelenati), restano fermi sulle proprie posizioni, intanto, Calenda (“aprire il padiglione russo è un insulto agli ucraini”) e i promotori della Biennale del Dissenso che si preparano a un “cammino della libertà”: “Il 9 maggio, in occasione della giornata del’Europa”, recita il post di convocazione, le associazioni Europa radicale, Certi Diritti, Radicali Venezia e Arts Against Aggression lanciano “un appello a partiti e società civile” al grido di “portiamo in Laguna la vera arte libera, russa e dei popoli colonizzati e oppressi dall’imperialismo russo. Non siamo contro l’arte, ma contro l’uso dell’arte come arma di guerra e copertura dei crimini di guerra”. “Non accettiamo l’equivoco della neutralità”, è lo slogan. Per le calli e i ponti che portano ai Giardini si attendono dunque bandiere ucraine e i suddetti artisti anti-putiniani e rappresentanti dei “popoli colonizzati dall’imperialismo russo”, oltre agli attivisti delle comunità Lgbt+ “colpite dal regime” e ai cittadini “che si riconoscono nei valori europeisti della dichiarazione Schuman”.