La mania di Urso per i francobolli, dalla musica di Jovanotti ai Pokemon

Vi siete mai chiesti cos’hanno in comune Jovanotti e Giovanni Spadolini? Sono entrambi originari della Toscana e sono entrambi finiti su un francobollo emesso dal ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. L’ultimo, diffuso oggi, mostra su uno sfondo colorato la scritta “Ciao Mamma”, titolo di un brano del cantante romano, e fa parte della serie “Le passioni degli italiani - Musica”, come si legge sul sito del Mimit. Da quando Urso è a Via Veneto il numero di francobolli emessi ogni anno è aumentato notevolmente. Il trend era già in crescita, ma dal 2023 a oggi ha subìto un’evidente impennata: se nel 2010 erano solo sessantaquattro, nel 2011 sessantasette e nel 2012 sessanta, nel 2024 e nel 2025 la cifra ha raggiunto rispettivamente i centoquarantadue e i centotrentadue francobolli ogni anno.