Rixi: “No al Mes, farebbe felice solo la Germania. Gas russo? Lo stanno comprando anche Sánchez e Macron”

Il viceministro Rixi in questo colloquio parte allora dall’inopportunità, a suo giudizio, di attingere al fondo del Meccanismo europeo di stabilità per far fronte alla crisi energetica scatenata dalla guerra in medio oriente: “Non credo sia la soluzione perché il Mes vuol dire fare nuovo debito. E in questa fase noi abbiamo bisogno di risposte ben più strutturali”, ragiona l’esponente leghista. “Accedere al Mes oggi vuol dire continuare a passare per iniziative strampalate. Guardiamo all’esempio del Pnrr: dopo il Covid è servito come acceleratore, come startup di alcune dinamiche economiche, ma allo stesso modo ha prodotto una bolla enorme nei costi delle opere pubbliche. A ogni euro di Pnrr lo stato ha dovuto mettere due euro e cinquanta. E’ evidente come non sia gestibile per la tenuta dei conti. Così ci dissanguiamo”. E però, per l’appunto, nel centrodestra non tutti la pensano allo stesso modo, a partire da Forza Italia che quello strumento adesso vorrebbe riabilitarlo. Insistendo pure sul fatto che se pure è uno strumento a debito, i tassi d’interesse sono fortemente agevolati. “Io sono convinto che non serva a nessuno anche perché rischierebbe di rafforzare solo la Germania, che non ha bisogno di accedervi, e renderebbe più deboli tutti gli altri”, spiega ancora Rixi. “Per questo credo sia molto più utile una revisione delle regole del Patto di stabilità. In caso di crisi strutturali come questa, per altro, sono già previste nel Patto alcune deroghe. Abbiamo degli strumenti vetusti rispetto a un mondo che cambia. La Commissione von der Leyen oggi crede che la crisi non sia così forte da dover abbassare la pressione sugli stati. Ma è un grande errore di valutazione, perché quella di oggi rischia di essere una crisi peggiore di quella degli anni Settanta, quando l’Europa aveva più resilienza nel settore degli idrocarburi rispetto ad adesso”. Anche per questo, come Lega, continuate a insistere sul ritorno alle forniture di gas dalla Russia? Non ci sono problemi di opportunità, vista l’invasione in Ucraina? “Guardi, a noi interessa solo che le bollette degli italiani in questo momento siano meno care e più sostenibili. Veniamo accusati di essere amici di Putin però poi si scopre che oggi i principali acquirenti di gas russo in Europa sono la Spagna di Sánchez e la Francia di Macron”.