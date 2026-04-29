Più Difesa e meno demagogia. Appello di Crosetto (anche al governo)

La Difesa non è alternativa alla sanità. La Difesa è ciò che consente a un paese di avere una sanità protetta. La Difesa non è alternativa alla scuola. E’ ciò che consente a una scuola, a un ospedale, a un porto, a un aeroporto, a una centrale elettrica, a un data center, di non diventare bersagli indifesi in un mondo in cui la guerra non si combatte più soltanto con i carri armati. L’immagine usata da Crosetto è efficace: “Dire che le spese per la Difesa sono inutili e alternative ad altro è come dire che le fondamenta e il tetto non servono perché bastano i letti e gli armadi. I letti e gli armadi sono utilissimi ma non hanno senso senza un tetto”. La crisi di Hormuz, in fondo, rende tutto ancora più evidente. Quando una rotta strategica dell’energia e del commercio globale diventa vulnerabile, quando un blocco o una minaccia su uno stretto può produrre effetti su bollette, imprese, filiere, porti, trasporti, inflazione, industria e crescita, la distinzione tra difesa e economia diventa artificiale. Difendere il mare significa difendere l’energia. Difendere l’energia significa difendere l’industria. Difendere l’industria significa difendere il lavoro. Per questo Crosetto insiste sul fatto che la Difesa oggi non è più solo “cielo, mare e terra”, ma riguarda “lo Spazio, le reti energetiche e i dati, la cybersicurezza, la guerra ibrida, il terrorismo, i collegamenti con organizzazioni criminali”. E’ un passaggio fondamentale. La guerra non è più soltanto l’immagine estrema del missile e del bombardamento. E’ anche un attacco informatico a un ospedale, il sabotaggio a un cavo sottomarino, una campagna di disinformazione, una minaccia a un porto, un’interruzione energetica, un ricatto commerciale, un’azione ostile contro un data center. “La guerra e il suo rischio sono entrati nella vita di ogni giorno”, dice Crosetto, “anche senza pensare ai bombardamenti con missili e aerei, che oggi sono più possibili di ieri”. E dunque Crosetto ha ragione quando dice, rivolto naturalmente alla sua maggioranza, che “dobbiamo investire di più nella nostra Difesa. Anche nelle attuali condizioni di bilancio”. Non perché la Difesa sia una bandiera di parte. Non perché sia un tema identitario della destra. Non perché lo chieda la Nato come un compito assegnato dall’esterno. Ma perché è “una necessità vitale”. Si può e si deve discutere quali investimenti siano prioritari, come evitare sprechi, come costruire una Difesa europea integrata, come rendere la spesa più efficiente, come rafforzare l’industria nazionale, come condividere costi e responsabilità con gli alleati. Ma decidere di non farlo perché porta meno critiche, perché consente di “raccattare un voto in più”, come dice Crosetto, è irresponsabile. Il ministro aggiunge una nota personale nel suo ragionamento che lo rende ancora più serio: “Tra un anno o poco più, al massimo, non sarò più ministro della Difesa e altri gestiranno il problema che resterà uguale se non peggiore”.