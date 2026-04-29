Dopo le foto tarocche gli hacker: la maledizione del sito di Minenna

Non c’è pace per Marcello Minenna. Da qualche settimana il sito personale dell’assessore al Bilancio della regione Calabria è chiuso per un presunto attacco hacker: “Il sito è temporaneamente offline a causa di un tentativo di accesso non autorizzato rilevato sui nostri sistemi – c’è scritto sulla pagina web marcellominenna.it sotto l’avviso “sito temporaneamente non disponibile” – Il nostro team tecnico sta effettuando verifiche di sicurezza e interventi di protezione”.

Ma un avviso del genere a fondo pagina non poteva placare le polemiche né l’imbarazzo. Così, con l’aiuto dei suoi grafici, Minenna ha prima aggiunto le foto originali a quelle false (per dimostrare che le foto vere esistevano, sebbene modificate con l‘Ia), poi ha tolto dall’homepage tutte gli scatti con i vip, infine li ha messi in una fotogallery sia nella versione originale sia in quella tarocca. Nel frattempo, qualcuno si era accorto della presenza senza autorizzazione dei loghi di tante università nazionali e internazionali sul medesimo sito. Così Minenna ha aggiunto il disclaimer: “Tali loghi restano di proprietà dei rispettivi titolari e il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione, approvazione o endorsement da parte degli stessi”. Ma anche questo non è bastato. Diverse università, dopo aver consultato i propri uffici legali, hanno contattato Minenna per chiedere la rimozione dei simboli istituzionali usati senza autorizzazione. Così, il dirigente in aspettativa della Consob, ha cancellato tutti loghi del sito.