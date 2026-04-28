Meloni: "Le nomine Consob e Antitrust a breve". E su taglio accise: "Proroga differenziata per gasolio e benzina"

"Sui vertici di Consob e Antitrust sono abbastanza ottimista che la prossima settimana avremo entrambi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo alle domande dei cronisti.

La premier ha anche risposto a una domanda su una nuova possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti, diventati più cari a causa della crisi internazionale nello Stretto di Hormuz: "Non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio". Di sicuro, ha spiegato Meloni, potrebbe essere diverso dai precedenti. "Stiamo facendo una valutazione di non operare il taglio in maniera orizzontale perché l'aumento del gasolio è stato molto molto più significativo di quello della benzina, quindi potrebbe essere un taglio che impatta di più sul prezzo del gasolio rispetto a quello della benzina per cercare di portare un impatto meglio distribuito".