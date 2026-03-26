I No della Gen Z al referendum non sono del campo largo. Parlano Pagnoncelli e Rosina

Come se lo spiega? “Gli adulti pensano alla generazione dei giovani con la mentalità di quando erano giovani loro, senza rendersi conto che la società è cambiata. Fino alla fine degli anni 80 c’erano tratti identitari molto forti che avevano una naturale trasposizione nei partiti. Un’identità che orientava non soltanto il comportamento politico, ma anche le forme di partecipazione e i comportamenti personali. Un fenomeno ben sintetizzato dalla canzone di Gaber, ‘Cos’è la destra, cos’è la sinistra’. Oggi invece i giovani fanno segnare una multi-appartenenza che produce comportamenti che sono giudicati incoerenti agli occhi degli adulti che continuano a interpretare le cose con le lenti di quel passato”, prosegue l’ad di Ipsos. “I giovani partecipano, ma la loro partecipazione è a geometria variabile e su base tematica. Si mobilitano per argomenti che ritengono molto vicini, dall’ambiente alla violenza di genere. Per questo dobbiamo abituarci a una partecipazione che non si traduce automaticamente in partecipazione politica, né tantomeno in adesione a partiti politici”.

Anche Alessandro Rosina, professore di demografia alla Cattolica che insieme a Pagnoncelli lavora ogni anno al Rapporto giovani realizzato da Ipsos per l’istituto Toniolo, condivide questa impostazione: “I giovani partecipano quando percepiscono concretezza e chiarezza”, spiega. “Quando hanno la sensazione di esser parte attiva di una mobilitazione che ha un effetto concreto. In questo caso l’idea di ‘difendere la Costituzione’ per quanto semplificatoria era ben veicolabile, anche attraverso i social”. Ed è proprio per questo meccanismo che sia Rosina, sia Pagnoncelli, ritengono che Elly Schlein – che ha festeggiato l’esito referendario proprio citando la grande partecipazione giovanile al voto – sbaglierebbe alla grande a pensare che i No possano tradursi automaticamente in voti per il campo largo. “E’ una semplificazione enorme perché quello che ha portato i giovani a votare è stato proprio il non riconoscersi in uno specifico partito”, dice Rosina. E Pagnoncelli conferma: “Attenzione perché, come dicevo, se per le generazioni precedenti era quasi un automatismo passare da un certo tipo di partecipazione all'appartenenza a un partito, oggi accade il contrario: i giovani sono molto refrattari a indossare la casacca politica”.