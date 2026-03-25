Schlein: "Pronti alle elezioni in qualsiasi momento. Legge elettorale? Un antipasto del premierato"

"In qualunque momento ci saranno le elezioni noi ci faremo trovare pronti". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein durante la conferenza stampa nella sede dell'Associazione stampa estera. "Prima la coalizione non c'era e l'abbiamo costruita - ha continuato. Io sentirò i colleghi delle altre forze di opposizione perché penso che la costruzione del programma dell'alternativa non possa prescindere dallo sforzo di coinvolgimento delle persone che hanno votato no al referendum e che vanno ascoltate. Cercheremo il modo migliore, senza chiuderci in discussioni o in metodi politicisti"

Durante la conferenza, la segretaria ha risposto anche ad alcune domande sulla legge elettorale, che secondo lei "è un antipasto del premierato" che rende difficile il dialogo tra governo e opposizioni. "Il fatto che decidano di calendarizzare la legge elettorale dopo il referendum - ha continuato - dimostra che non hanno capito niente di questo voto. Dovrebbero fare un bagno di umiltà e capire quali sono i bisogni del Paese. C'è un premio di maggioranza talmente ampio che permette alla maggioranza di eleggere il presidente della Repubblica, un premio enorme. Poi inserire il nome del premier sul programma è un antipasto di premierato e sono per noi inaccettabili. Voglio sperare che Giorgia Meloni abbia capito dopo il referendum che si deve fermare sul premierato".