FI e FdI pressano per le dimissioni di Santanchè, la Lega tace. La ministra si rintana

Matteo Salvini: diversi esponenti leghisti, contattati dal Foglio, hanno preferito non commentare la situazione e non rilasciare alcuna dichiarazione, né sulle dimissioni, né tantomento su un eventuale voto della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra per il Turismo. Silenzio totale. Dopo la richiesta pubblica della premier Giorgia Meloni per le dimissioni della ministra per il Turismo Daniela Santanchè, i colleghi di maggioranza stanno accogliendo e rilanciando le parole della presidente del Consiglio. Fatta eccezione per la Lega dila situazione e non rilasciare alcuna dichiarazione, né sulle dimissioni, né tantomento su un eventuale voto della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra per il Turismo. Silenzio totale.

La stessa ministra per il momento evita ulteriori problemi e rimane trincerata al ministero. Nel primo pomeriggio, infatti, era attesa a Montecitorio per la presentanzione di un libro, un appuntamento che è stato cancellato dalla sua agenda.

In ogni caso, i primi a scaricare la ministra sono stati proprio i colleghi di partito. Il capogruppo in Senato di FdI Lucio Malan si è detto sicuro sul fatto che Santanchè "come tutti i ministri seguirà le indicazione del presidente del Consiglio". Poi il vicepresidente della Camera in quota FdI Fabio Rampelli, che ha scelto di seguire Meloni: "Chi fa parte di una squadra di governo dovrebbe apprezzare le circostanze e rimettere il proprio mandato. Se questo è ciò che viene richiesto dal presidente del Consiglio mi pare scontato che debba finire così". Un altro punto che potrebbe dividere la coalizione di governo, appunto, è la mozione di sfiducia che le opposizioni hanno già depositato e che potrebbe essere votata anche dagli scranni di Montecitorio dedicati alla maggioranza. Davanti a questa possibilità, però, Rampelli si sfila: "Sono atti parlamentari affidati al confronto tra maggioranza e opposizione, vedremo".