Cantieri primarie. Salis gela le speranze di chi la voleva in corsa per la “quarta gamba”. Ipotesi, nomi, idee

Perché, in effetti, Renzi e Conte non avevano neanche finito di nominarle, le primarie, e Nicola Fratoianni – con Angelo Bonelli dioscuro di Avs – non aveva neanche finito di dire che i giovani “non chiedono un leader, ma il coraggio di una proposta di cambiamento”, che l’allerta suonava nei dintorni della cosiddetta “quarta gamba” del centrosinistra, e si cominciava a pensare, a contare e a contarsi, tanto più che, nei commenti a caldo, lo stesso Renzi ribadiva l’eventuale appoggio a Salis, sottolineando però la sua personale road map, le “primarie delle idee”. E comunque Salis dice no, e anzi dice che le primarie sarebbero un errore: “Ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza”, dice, “per cui c’è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare campagna elettorale contro le persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo. E il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. Bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista”. Apriti cielo, nel precedente potenziale cantiere Salis: c’è chi pensa che “magari qualcuno o qualcosa più avanti la convincerà”; chi che la sindaca resterà a fare la sindaca. Ma, se si arriverà al punto, qualcuno per quall’area dovrà pur correre. Ed ecco che si autocandida, dicendosi “disponibile a partecipare”, l’ex direttore delle Agenzie delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, riemerso dal giro carsico per l’Italia alla testa dei suoi comitati “Più Uno”. Anche se, in area riformista-civica, c’è chi, nonostante le ripetute smentite dell’interessato, ancora guarda con speranza al sindaco dem di Napoli Gaetano Manfredi, presenza forte degli appuntamenti che vanno sotto le insegne del “Progetto civico” animato dall’assessore ai Grandi Eventi, Cultura, Sport e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato.