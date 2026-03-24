Silvia Salis: "Le primarie? Sono sbagliate. Serve discussione interna per trovare un leader"

Le primarie "ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo, l'ho sempre detto", ha detto la sindaca di Genova che in tanti già immaginavano candidata

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"Primarie? Non ho cambiato idea, sono sbagliate". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, eletta alla guida di una coalizione di centrosinistra, ribadendo la sua contrarietà alle primarie che definisce "sbagliate" perché "ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza, per cui c'è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare in pratica campagna elettorale contro le persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo, l'ho sempre detto". Le parole della sindaca di Genova arrivano poche ore quelle di Giuseppe Conte che, durante i festeggiamenti per la vittoria al referendum sulla giustizia, ha proposto che si svolgano le primarie di coalizione, aperte ai cittadini, nel campo largo. Dopo il leader dei Cinque Stelle, si sono detti d'accordo anche Matteo Renzi, e soprattutto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che ha detto: "Le faremo".

Ecco perché la dichiarazione di Salis raffredda un po' gli entusiasmi. La sindaca si è detta contraria alle primarie e "il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. E' uno sbaglio: bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista. Io - ha continuato Salis rispondendo alle domande di chi le chiedeva se la leader del centrosinistra sarebbe potuta essere lei - sono sicuramente lusingata da questa attenzione, è sicuramente un attestato di stima che ricevo, ma, come ho sempre detto, sono la sindaca di Genova e non voglio partecipare”.