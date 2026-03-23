Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: "Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nulla"

"Io mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa", dice il leader di Italia viva

"Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio? Io mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa". Lo ha scritto sui social il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, commentando la vittoria del No al referendum sulla giustizia. "A questo punto la partita è tutta nelle mani di Giorgia, che, secondo me, non si dimette. Ma da oggi è un'anatra zoppa". ha sottolineato: "Meloni è una persona che non ha più il racconto che aveva prima e, prima o poi inizieranno, a dubitare di lei anche i suoi alleati".

Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio? Io mi sono dimesso da Premier, da Segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 23, 2026

"La partita è sostanzialmente chiusa, il No a sorpresa ha vinto. Oggi si consuma un fatto politico enorme", ha rimarcato Renzi, sottolineando che "questo è un passaggio importante per Meloni, che ci ha detto di essere benedetta e baciata dal consenso. Hanno scelto di fare molto più che personalizzare. Oggi il messaggio forte e chiaro è che c'è una sconfitta sonora, prima che delle ragioni del Sì, del governo e del modo arrogante con cui ha voluto fare questa riforma", ha detto.

"Meloni farà quello che crede, ma per prendere atto del risultato ci vuole coraggio. Invece in politica ci sono molti don Abbondio. Oggi, non ascoltare la voce del popolo' è da Don Abbondio. C'è solo una cosa che si può fare con onore, mantenere la dignità. Quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare", ha aggiunto il leader di Iv: "La partita di oggi segna la fine del tocco magico. Meloni non può far finta di nulla o è diventata una donna di palazzo, ancora per poco".