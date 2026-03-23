Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane

Il sud Italia è un fortino: nel capoluogo campano si supera il 75 per cento dei votanti che ha bocciato la riforma Nordio, a Palermo il 69 per cento. Anche se in alcune regioni del nord il Sì è uscito vincitore, nei capoluoghi gli equilibri si ribaltano completamente. I dati

Mentre il fronte del No festeggia la vittoria al referendum sulla giustizia, dai primi dati è già possibile ricostruire gli esiti nelle grandi città. Il risultato, per il fronte del Sì, è preoccupante: a Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo ha vinto (anzi stravinto) il No. Spesso anche con un grande distacco. A Milano il No si attesta intorno al 58,3 per cento, anche se in Lombardia il Sì esce vincitore con il 53,7 per cento dei voti. In Piemonte invece vince il No e a Torino è un dominio: quasi il 65 per cento dei votanti ha bocciato la riforma Nordio. In Veneto il Sì stravince con il 58 per cento dei voti, ma a Venezia si ribaltano i voti, con il No intorno al 55,1 per cento.

Scendendo in Emilia-Romagna il risultato non sconvolge i pronostici, con il No che tocca quasi il 58 per cento guardando ai dati di tutta la regione e il 68 per cento a Bologna. Un risultato simile a quello della Liguria, con la regione che ha votato No per il 57 per cento, ma Genova si è superato il 64 per cento dei votanti che si si sono espressi a favore del No. Anche in Toscana le previsioni vengono confermate: a Firenze vince il No al 66 per cento.

Nel Lazio il No vince con il 54 per cento dei voti circa, e la Capitale si posiziona nettamente a favore del No con il 60,5 per cento dei voti. Ma il fortino del No è la Campania, che vede il 65 per cento dei votanti contrari alla riforma, mentre a Napoli si può parlare di plebiscito: oltre il 75,5 per cento ha votato per bocciare il referendum. Anche la Puglia non lascia scampo al Sì con quasi un milione di pugliesi, che corrispondono al 57 per cento dei votanti, che hanno scelto di votare No. A Bari, infatti, vince il No con il 62,8 per cento dei voti. Infine la Sicilia, altro grande bacino del No: la regione si esprime contraria alla riforma con il 61 per cento, mentre a Palermo il No tocca quasi il 69 per cento.