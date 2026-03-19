L'intervento di Meloni nel podcast di Fedez

La premier è ospite di "Pulp podcast", trasmissione condotta dal rapper e da Mr. Marra: "Domenica e lunedì non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia"

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha partecipato ad una puntata del "Pulp podcast", condotto da Fedez e Mr. Marra: una chiacchierata ampia, con passaggi sull'appuntamento referendario di domenica e lunedì. "Non si vota sulla Meloni – ha ribadito la premier – si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema".

La decisione di andare al podcast è nata "in modo molto naturale”, ha spiegato al Foglio Tommaso Longobardi, social media manager della premier. “E’ arrivato un invito e Meloni lo ha valutato positivamente, ritenendo che valesse la pena farsi intervistare anche in un contesto diverso dal consueto formato televisivo. Oggi una parte importante del dibattito pubblico passa anche da questi spazi e ignorarlo significherebbe non leggere correttamente come tanti cittadini scelgono di ascoltare e informarsi”, ha detto Longobardi.

Prima della premier, altri politici sono stati ospiti del formati di Fedez: da Antonio Tajani a Matteo Renzi, passando per Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha scelto invece di non partecipare per una scelta strategica: a quella platea di giovani ragazzi, il pentastellato ha preferito fare il tour nelle università, come hanno spiegato dallo staff. Dalla comunicazione di Elly Schlein, segretaria del Pd, invece, nessuna risposta.