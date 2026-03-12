Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani"

Battibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Come già accaduto altre volte, i due si sono scontrati verbalmente durante il question time a Palazzo Madama. L'ex premier ha rivolto a Urso un'interrogazione sull'aumento dei prezzi di energia e carburanti a seguito della guerra con l'Iran. Il ministro ha affermato che in Italia si registrano "aumenti inferiori a quelli degli altri paesi" e ha dato conto del fatto che sono allo studio provvedimenti per redditi medio bassi e aziende di autotrasporto. Non contento della risposta, Renzi ha attaccato: "Perché se uno gli fa la domanda: 'Scusa, mi dici che intendi fare sulle accise o sulla pressione fiscale?', lui risponde: "Eh no, sono impreparato io rispondo a quello che mi hanno preparato gli uffici'. Questo la dice lunga su come si diventa ministri in questo paese'", ha detto l'ex premier: "Pubblicherò sui miei social quanto costa la benzina in Italia e quanto costa negli altri Paesi per vedere se è davvero una meraviglia come dice Urso. Nel frattempo non dica bugie". Aggiungendo poi che Urso aveva "una società che faceva affari in Iran", e rincarare: "Quello che non ha capito il ministro Urso è che le accise sulla benzina non le ha aumentate Conte, non le ha aumentate Renzi, non le ha aumentate Draghi. Le ha aumentate Giorgia Meloni e la cosa devastante è che Adolfo Urso non è stato capace di dare una risposta che fosse una. Complimenti, uno incapace come lei era abbastanza che non lo vedevamo".

Immediata la replica del ministro: "Consiglio di andare su Internet e mettere le parole Rouhani e Renzi e scoprirete che colui che parlava prima è lo stesso che si inginocchiò a Rouhani…", ha detto prima di essere interrotto dalla presidente di turno Licia Ronzulli, che ha più volte richiamato il ministro ad attenersi all'interrogazione. Ne è nato qualche minuto di botta e risposta con vociare dai banchi dell’opposizione. Ronzulli ha cercato di invitare alla calma i parlamentari, compreso lo stesso leader di Italia viva: "Senatore Renzi, sta dando i calci sotto il tavolo come fanno i bambini?".

Su X, l'ex premier ha rincarato la dose: "Il ministro Urso è da sempre un difensore del regime di Teheran. Oggi gliel’ho ricordato in Aula, al Senato e si è innervosito. Su benzina, gasolio, pressione fiscale, pil Urso è stato lasciato solo anche dalla sua maggioranza", ha scritto, repostando un tweet di Urso del primo maggio 2018 in cui scriveva: "Nessuna prova, quindi. Anzi, tutti i riscontri degli osservatori internazionali confermano che Iran rispetta gli accordi sul nucleare. Perché mentire in modo cosi' plateale? Per motivare la mossa di Trump o per giustificare un'altra guerra?".