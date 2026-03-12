il caso
Mantovano: "Da Gratteri al Foglio non semplici opinioni ma minacce"
Quelle del procuratore di Napoli "non sono semplici opinioni", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Le parole di Gratteri "non sono semplici opinioni, soprattutto quando hanno un velo, neanche tanto sottile, di minaccia nei confronti di un giornalista". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Sky Tg24, ha commentato le frasi che il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha detto questo giornale.
Le parole di Gratteri
Il procuratore di Napoli, ospite fisso di La7 e noto volto della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso Sal Da Vinci ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. Fin qui, una scaramuccia. Ma poi, nel mezzo dell'intervista, il procuratore ha cambiato registro. "Se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti". I conti come? "Nel senso che tireremo una rete". Un avvertimento che non suona come una battuta.
Fratture insanabili
L'Ucraina spacca ancora il campo largo. E Schlein a Meloni: "Sempre disponibili al confronto"
dall'aula
Meloni: "Crisi complessa: compattiamoci. Disponibile a un tavolo con le opposizioni. Se non lo volete ditelo"
La premier al Senato e alla Camera riferisce sulla crisi in medio oriente in vista del prossimo Consiglio europeo: "Mi auguro che l'Italia parli con una sola voce. Sui carburanti pronti a tassare chi specula. Perché sull'uccisione di Soulemani quando c'era Conte premier nessuno si è appellato al diritto internazionale come con me?"
il caso