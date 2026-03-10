Gava al Consiglio d'Europa: piano da 200 milioni per la Terra dei Fuochi

La leghista viceministro dell'ambiente presenta a Strasburgo le misure del governo dopo la condanna della Cedu del 2025 con i fondi per il biennio 2026-2027

Il governo italiano porta a Strasburgo l’aggiornamento sulle misure per la Terra dei Fuochi, nel tentativo di rispondere alla condanna della Corte europea dei diritti umani. Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, insieme al commissario straordinario per le bonifiche, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, ha presentato al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa lo stato delle azioni avviate per affrontare le criticità ambientali dell’area tra Napoli e Caserta.

La discussione arriva dopo la sentenza con cui, il 30 gennaio 2025, la Cedu ha condannato l’Italia per aver messo a rischio la vita dei residenti a causa dell’inquinamento e della gestione dei rifiuti nell’area. Nella decisione, la Corte ha concesso a Roma due anni di tempo per definire una strategia complessiva sulla Terra dei Fuochi, che includa anche un meccanismo di monitoraggio indipendente e una piattaforma di informazione pubblica destinata ai cittadini. Nel frattempo, i giudici di Strasburgo hanno sospeso l’esame di altri 36 ricorsi presentati da circa 4.700 persone che denunciano i rischi sanitari e ambientali legati alla situazione dell’area.

Durante l’incontro al Consiglio d’Europa, Gava ha illustrato gli interventi già avviati e i prossimi passi dell’esecutivo. “Ringrazio le rappresentanze degli altri paesi per i contributi e il riconoscimento degli sforzi che abbiamo compiuto”, ha dichiarato il viceministro, sottolineando che il governo continuerà a coinvolgere la società civile e ad accelerare le operazioni di bonifica. Tra le misure annunciate figura anche un nuovo piano da 200 milioni di euro per il biennio 2026-2027, destinato agli interventi di risanamento ambientale e al recupero dei territori colpiti. “Siamo impegnati a restituire questi territori ai cittadini”, ha aggiunto Gava.