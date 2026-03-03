Mattarella: "La guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino a noi. C'è bisogno di fiducia e speranza"

"In questo nostro tempo è necessario rifuggire e abbattere i muri della paura, dell'indifferenza e della rassegnazione e vincere la tentazione dell'isolamento, perchè si vive in comunità, non in un anonimo insieme di individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri", dice il capo dello stato

"In questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell'indifferenza, della rassegnazione. È necessario vincere la tentazione dell'isolamento. Si vive in una comunità non in un insieme anonimo di individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri. In più la guerra è tornata a spargere sangue nel mondo in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica conferite motu proprio a 31 cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. "A tutti i livelli, a partire dalla vita quotidiana, fino a quella della dimensione della vita internazionale, si confrontano due modi contrapposti di pensare: quello di preoccuparsi soltanto dei propri interessi, imponendosi sugli altri; e quello di condividere invece difficoltà e opportunità, per cercare di conseguire successi insieme", ha proseguito.

Ad ogni modo, per il presidente, "non dobbiamo rassegnarci né pensare che siano derive inevitabili. Al contrario, occorre avere fiducia, perché la premura per gli altri, il senso di comunità, la capacità di affrontare difficoltà che a taluno sembrano insormontabili, sono più forti delle circostanze e degli eventi negativi. E l'Italia di queste doti ne ha grande abbondanza".

Quelle di coloro che hanno ricevuto l'onorificenza "sono storie di coraggio civile, dí superamento delle difficoltà, della capacità e della forza d'animo di affrontare eventi imprevisti, talvolta sconvolgenti, ed esserne più forti", ha detto il capo dello stato. "Storie della scelta di tradurre il dolore in aiuto e sostegno a chi ne ha bisogno. Storie che trasmettono fiducia e speranza in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e di speranza. Avete contribuito a rendere più positiva e nobile la vita della nostra società".