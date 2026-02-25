Leggi il foglio

Il caso

La Rai taglia Giorgino (e Mantovano)

Carmelo Caruso

In piena campagna referendaria, al conduttore di "XXI secolo" vengono mutilate quattro puntate, tra cui quella con l'ex magistrato del governo. A salvarsi dai tagli sono stati invece il day Time di Angelo Mellone e la Fiction di Maria Pia Ammirati. Intanto con l'inizio di Sanremo riprende il gioco: scopri l'imbucato

Prima di iniziare il gioco, “Gli Imbucati a Sanremo”, raccogliamo i lamenti Rai, l’avanti forbici. A Massimo Giletti avrebbero tagliato delle puntate, ma la Rai dice non è vero, “è solo programmazione”. Ebbene, Giletti non è il solo. A farne le spese, indirettamente, è Alfredo Mantovano, Mantofiore, il sottosegretario più candido dell’orbe terraqueo. La notizia è che Francesco Giorgino, direttore dell’Ufficio studi Rai, e conduttore del programma “XXI secolo”, aveva la seria intenzione di ospitare Mantovano. Il momento è decisivo per la destra. Siamo in piena campagna referendaria, in piena offensiva del “no” e Mantovano è l’ex magistrato del governo, il ponte Chigi-Quirinale, l’uomo che insieme a Nordio può spiegare la bontà della separazione delle carriere. Peccato che in Rai siamo al si taglia (e non si cuce). A Giorgino vengono mutilate quattro puntate. Il suo programma va in onda in seconda serata, su Rai 1, e del suo stop forzato non servirebbe curarsene (ne ha già scritto, e bene, Affari Italiani) se non ci fosse Mantovano in mezzo. Giorgino deve fermarsi il 2 marzo perché Alberto Angela (che è in scadenza di contratto: cara Rai, fai un’offerta ad Aldo Cazzullo) la fa lunga, sfora. Solo che in Rai, evidentemente, non avevano contezza di chi fosse l’ospite.

 

Due considerazioni. Primo: è la prova che dopo anni a scriverne che la destra abbia fatto di tutta la Rai un fascio è una baggianata. Secondo: è la testimonianza che in Rai lo stato delle cose (e non solo di Giletti) è tale che si può pensare di tagliare non tanto Giorgino, ma il braccio destro di Meloni. Il risvolto è un altro ancora. Chi ha stilato i programmi, chi sono gli scienziati della tv che hanno immaginato il palinsesto che ora si deve mutilare? Sono la coppia Stefano Coletta, direttore coordinamento generi, e Maurizio Imbriale, direttore della Distribuzione. Si dirà: si taglia a tutti. Non proprio. Dai tagli sono stati salvati due generi: il day Time di Angelo Mellone, il Tom Mellone, Mr. Tamburine Man, e la Fiction di nostra signora, Maria Pia Ammirati (che con la destra c’entra come i cavoli a merenda).

 

E ora, passiamo al vero gioco. Il Foglio ne lancia uno: scopri l’imbucato. L’anno scorso un’intera commissione di Vigilanza è sbarcata a Sanremo. Quest’anno vediamo chi non resiste al fascino della poltrona; boiardi, ad, vice mezze calze. Imbucati a Sanremo e palinsesti con le toppe. La Rai? E’ un baule.

