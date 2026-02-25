Il caso
La Rai taglia Giorgino (e Mantovano)
In piena campagna referendaria, al conduttore di "XXI secolo" vengono mutilate quattro puntate, tra cui quella con l'ex magistrato del governo. A salvarsi dai tagli sono stati invece il day Time di Angelo Mellone e la Fiction di Maria Pia Ammirati. Intanto con l'inizio di Sanremo riprende il gioco: scopri l'imbucato
Prima di iniziare il gioco, “Gli Imbucati a Sanremo”, raccogliamo i lamenti Rai, l’avanti forbici. A Massimo Giletti avrebbero tagliato delle puntate, ma la Rai dice non è vero, “è solo programmazione”. Ebbene, Giletti non è il solo. A farne le spese, indirettamente, è Alfredo Mantovano, Mantofiore, il sottosegretario più candido dell’orbe terraqueo. La notizia è che Francesco Giorgino, direttore dell’Ufficio studi Rai, e conduttore del programma “XXI secolo”, aveva la seria intenzione di ospitare Mantovano. Il momento è decisivo per la destra. Siamo in piena campagna referendaria, in piena offensiva del “no” e Mantovano è l’ex magistrato del governo, il ponte Chigi-Quirinale, l’uomo che insieme a Nordio può spiegare la bontà della separazione delle carriere. Peccato che in Rai siamo al si taglia (e non si cuce). A Giorgino vengono mutilate quattro puntate. Il suo programma va in onda in seconda serata, su Rai 1, e del suo stop forzato non servirebbe curarsene (ne ha già scritto, e bene, Affari Italiani) se non ci fosse Mantovano in mezzo. Giorgino deve fermarsi il 2 marzo perché Alberto Angela (che è in scadenza di contratto: cara Rai, fai un’offerta ad Aldo Cazzullo) la fa lunga, sfora. Solo che in Rai, evidentemente, non avevano contezza di chi fosse l’ospite.
Due considerazioni. Primo: è la prova che dopo anni a scriverne che la destra abbia fatto di tutta la Rai un fascio è una baggianata. Secondo: è la testimonianza che in Rai lo stato delle cose (e non solo di Giletti) è tale che si può pensare di tagliare non tanto Giorgino, ma il braccio destro di Meloni. Il risvolto è un altro ancora. Chi ha stilato i programmi, chi sono gli scienziati della tv che hanno immaginato il palinsesto che ora si deve mutilare? Sono la coppia Stefano Coletta, direttore coordinamento generi, e Maurizio Imbriale, direttore della Distribuzione. Si dirà: si taglia a tutti. Non proprio. Dai tagli sono stati salvati due generi: il day Time di Angelo Mellone, il Tom Mellone, Mr. Tamburine Man, e la Fiction di nostra signora, Maria Pia Ammirati (che con la destra c’entra come i cavoli a merenda).
E ora, passiamo al vero gioco. Il Foglio ne lancia uno: scopri l’imbucato. L’anno scorso un’intera commissione di Vigilanza è sbarcata a Sanremo. Quest’anno vediamo chi non resiste al fascino della poltrona; boiardi, ad, vice mezze calze. Imbucati a Sanremo e palinsesti con le toppe. La Rai? E’ un baule.
L'intervista
Zangrillo: “Ma quale scudo penale, con Rogoredo non c'azzecca nulla”
lo scontro
Dossieraggio, la commissione Antimafia sul caso Striano: "Da De Raho comportamenti gravi ". Protesta il M5s
La commissione approva il testo della maggioranza sul caso di Pasquale Striano, sottolineando le carenze delle indagini nei confronti dell'allora procuratore antimafia e oggi deputato M5s. Conte indice una conferenza stampa per una "contro-relazione": "Dalla maggioranza c'è killeraggio contro le opposizioni"
L'intervista
Il prof. Maiello: “Cinturrino? Arrestato anche con il decreto Sicurezza”
Pd e Avs chiedono al governo di ritrattare la norma. Ma come erano false le promesse dei partiti di maggioranza sullo "scudo" per i poliziotti, tanto lo sono adesso le grida contro una regola che non cambia nulla. "La legge ordinaria non può cambiare il principio di legalità", dice il titolare della cattedra di Diritto penale alla Federico II di Napoli