Il colloquio
Fazzolari: “Referendum? Decideranno italiani. Putin voterebbe no alla separazione delle carriere”
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio a margine della presentazione del rapporto FdI sulla guerra in Ucraina: "Vannacci in coalizione? Il sostegno a Kyiv è nel programma di governo, ergo..."
Parla Fazzolari al Senato con giornalisti, spettatori e direttori. “Il referendum? Non ci preoccupa. Decideranno gli italiani. In Russia non c’è la separazione della carriera. Si può dire che Putin voti no”.
L’occasione: la presentazione del dossier di Fdi sui 4 anni di guerra in Ucraina. Vannacci in coalizione? “Il sostegno all’Ucraina è nel programma di governo ergo… “. E' il suo compleanno, la sala è la Zuccari, a Palazzo Madama. Torna sull’inviato che Meloni vorrebbe per dialogare con la Russia: “Al momento è tutto fermo. Ucraina? Parliamo di questo. È un dovere morale dare informazione. L'unica guerra che Russia sta vincendo è quella sulle fake news”.
Tra dazi e Volenterosi
D'accordo con Merz, Meloni porta in Ue la linea del “trattiamo con Washington”. Nuovi aiuti a Kyiv
Tajani a Bruxelles predica calma nel reagire alla sentenza della Corte suprema sui dazi (in linea con Berlino). Domani il vertice in videocollegamento sull'Ucraina. Sul fronte interno la premier esprime "sgomento" per le indagini sui fatti di Rogoredo: "Un tradimento nei confronti dell'onorabilità delle nostre forze dell'ordine"
Calendari