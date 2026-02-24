Fazzolari: “Referendum? Decideranno italiani. Putin voterebbe no alla separazione delle carriere”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio a margine della presentazione del rapporto FdI sulla guerra in Ucraina: "Vannacci in coalizione? Il sostegno a Kyiv è nel programma di governo, ergo..."

Parla Fazzolari al Senato con giornalisti, spettatori e direttori. “Il referendum? Non ci preoccupa. Decideranno gli italiani. In Russia non c’è la separazione della carriera. Si può dire che Putin voti no”.

L’occasione: la presentazione del dossier di Fdi sui 4 anni di guerra in Ucraina. Vannacci in coalizione? “Il sostegno all’Ucraina è nel programma di governo ergo… “. E' il suo compleanno, la sala è la Zuccari, a Palazzo Madama. Torna sull’inviato che Meloni vorrebbe per dialogare con la Russia: “Al momento è tutto fermo. Ucraina? Parliamo di questo. È un dovere morale dare informazione. L'unica guerra che Russia sta vincendo è quella sulle fake news”.

