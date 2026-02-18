Il caffè tra Guido Crosetto e il papà ultracentenario di Angelo Bonelli

Il ministro della Difesa ha incontrato Luigi Bonelli, papà del deputato di Avs ed ex carabiniere che oggi ha compiuto 102 anni: "Un uomo che ha scritto la storia d'Italia. Grazie dell'incontro", ha detto Crosetto

Un caffè tra Guido Crosetto e il papà ultracentenario di Angelo Bonelli. E' stato lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del question time alla Camera, a raccontare l'episodio. "Ho ricevuto una lettera di un signore - ha spiegato - che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni e che era un ex carabiniere che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa e quindi ho preso la macchina e alle 8:10 ero a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma". Ma il fatto curioso è che il signore di cui parla il ministro è Luigi Bonelli, il padre del deputato e leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Per questo - ha continuato Crosetto - ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c'era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere. Ha fatto più piacere a me che a suo padre, un uomo di 102 anni che ha fatto la Seconda guerra mondiale, ha lavorato per catturare il bandito Giuliano, ha scritto la storia d'Italia e sta di testa molto meglio di me".

Questa mattina poco dopo le 8 mi sono regalato un'esperienza straordinaria ed unica.

Avevo ricevuto l'invito del' Appuntato Luigi Bonelli per un caffè a casa sua nel giorno del suo 102esimo compleanno e l'ho accettato di buon cuore e con entusiasmo.

Un Uomo che ha servito… pic.twitter.com/fAJEJogegl — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 18, 2026

"Grazie per avermi voluto con lei questa mattina, signor Luigi e grazie per aver reso possibile questo incontro, Angelo. Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità", ha poi aggiunto Crosetto con un post su X al quale il ministro ha allegato alcune immagini di questo incontro.