Valditara: “Gratteri indichi le scuole che fanno propaganda per il Sì al Referendum”

Il ministro dell’Istruzione chiede al magistrato di segnalare eventuali istituti calabresi dove si sarebbe fatta campagna referendaria in aula: “Se ci sono stati interventi impropri, interverremo secondo la legge”

“Dal momento che, come riconosce anche il dr. Nicola Gratteri, sono molto attento a una formazione dei giovani che educhi allo spirito critico, gli chiedo di indicarmi le scuole statali calabresi dove si sarebbe tenuta una propaganda a favore del Sì al Referendum. Se questi interventi impropri fossero realmente avvenuti, è per me importante conoscere le scuole coinvolte per poter intervenire nelle modalità previste dalla legge”, ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Foglio e all'AdnKronos.

In un'intervista al Corriere della Calabria, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva affermato: "Mi risulta che rappresentanti siano stati nelle scuole a Catanzaro, e mi pare anche a Reggio Calabria, per parlare di referendum e contro i magistrati. Non mi pare corretto, né etico, approfittare di giovani in fase di formazione per andare a indottrinarli. Vorrei sapere dove fossero i dirigenti scolastici o il Ministro, che tanto dice di stare attento alla formazione dei ragazzi".