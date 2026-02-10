Smascherato il fotomontaggio con Mattarella, Minenna corre ai ripari e modifica il suo sito

Dopo l'articolo sul Foglio, l'assessore al Bilancio della Calabria ha aggiunto nella sua homepage un disclaimer in cui spiega che "alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy". Una toppa peggiore del buco

Ci sono casi, come quello di Marcello Minenna, in cui la toppa è peggiore del buco. Dopo l'articolo sul Foglio in cui raccontavamo come l'assessore al Bilancio del forzista Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, abbia pubblicato nella homepage del suo sito personale una foto dell'incontro tra lui e il presidente della Repubblica Mattarella chiaramente modificata con l'IA, ecco che Minenna corre ai ripari. Sentendo l'esigenza di dare spiegazioni, il già direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiunto questo disclaimer sul suo sito: "I loghi sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi, per rappresentare attività effettivamente svolte dall’autore. Tali loghi restano di proprietà dei rispettivi titolari e il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione, approvazione o endorsement da parte degli stessi. Alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy". Ma solo fino a poche ore prima, il testo era un altro: "Ogni opinione espressa nei contenuti di questo sito web è solo mia. Il reposting di articoli non ne implica l'approvazione. Qualsiasi uso di loghi è esclusivamente per motivi di esposizione grafica".

Marcello Minenna ieri, dopo che ho iniziato a fare domande in giro sulla sua foto taroccata con il Presidente della Repubblica, ha aggiunto un disclaimer al suo sito che dice: “Alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy”.



Le "esigenze di uniformità grafica e privacy" dovrebbero quindi, secondo Minenna, spiegare il perché del fotomontaggio. L'incontro tra l'assessore e il capo dello stato è realmente avvenuto il 9 settembre 2020, giorno in cui Mattarella ha ricevuto al Quirinale l’allora direttore generale delle Dogane e dei Monopoli che gli ha consegnato il “Libro Blu 2019” dell’Agenzia. Ed esiste anche la foto che ha immortalato il momento, solo che non è quella pubblicata da Minennna. Nell'originale sia lui sia il presidente indossano una mascherina in viso perché eravamo in piena pandemia da Covid-19. Per far vedere meglio i volti, Minenna ha quindi modificato la foto originale con l’Intelligenza artificiale e ne ha approfittato anche per cambiare il colore delle sue basette, da bianche a brune. Ma nel fotomontaggio è venuto fuori un Mattarella con la testa conficcata nelle spalle e uno sguardo irreale.