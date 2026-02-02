Il tour romano di Francesca Albanese tra Spin time e il Parlamento. Furgiuele (Lega): "Non la interromperei mai"

La relatrice Onu annuncia tre nuove tappe a Roma, compresi i palazzi delle istituzioni. "Noi non occuperemo niente, non siamo come l'opposizione. Anzi, li ringraziamo per la pubblicità", dice il deputato della Lega che voleva far entrare CasaPound alla Camera

"Se la dem Braga facesse una conferenza con Satana non mi sognerei mai di interromperla", dice al Foglio Domenico Furgiuele. Il deputato leghista ha provato a portare alcune figure di spicco dell'estrema destra (CasaPound su tutte) alla Camera per parlare di remigrazione, ma una mobilitazione degli esponenti di opposizione ha fatto saltare tutto. Domani in Parlamento dovrebbe entrarci invece Francesca Albanese, relatrice speciale Onu, "per parlare del genocidio in corso in Palestina". Ne dà notizia lei stessa su X, annunciando anche altre tappe romane: lunedì pomeriggio è attesa al Cinema Adriano, il giorno dopo all'Esquilino, allo Spin time.

Nei prossimi giorni sarò a Roma per parlare del genocidio in corso in Palestina.

Lunedì pomeriggio: Cinema Adriano, Disunited Nations.

Martedì primo pomeriggio: Parlamento.

Martedì sera: Spin Time. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 1, 2026

Nel pomeriggio, però, sull'agenda Albenese si legge "Parlamento". Più precisamente alla sala stampa della Camera, dove la relatrice Onu presenterà il suo nuovo report "Genocidio a Gaza: un crimine collettivo". Insieme a lei anche i parlamentari del M5s Stefania Ascari, Dario Carotenuto, Tino Magni e Carmela Auriemma, il deputato del Pd Arturo Scotto, l'avvocato Fausto Gianelli e la professoressa di diritto internazionale Alessandra Annoni.

Furgiuele commenta: "Noi non siamo come loro, non ci mettiamo 50 parlamentari contro uno a cantare 'Bella ciao'. Anzi – sottolinea – devo solo che ringraziare gente che ha fatto le radici a Montecitorio, tra Bonelli, Cuperlo e Boldrini. Se non fosse stato per loro staremmo ancora a un quarto della raccolta firma per la legge sulla remigrazione. Ci hanno dato una spinta propulsiva". Niente banchi occupati per Albanese, dunque. Che d'altra parte rappresenta con il suo incarico le Nazioni Unite. Ma allora l'andrete ad ascoltare? "Non lo so, non mi interessa. Io faccio quello in cui credo, non vado a dare fastidio agli altri. In questo momento io sono in Calabria, perchè a differenza dei parlamentaroni che stanno tutta la settimana a Roma io ho gente da ascoltare. Non sono nella zona Ztl".