FdI e il rapporto Meloni-Trump: "Nessun entusiasmo nei suoi confronti da parte del governo"

"Non abbiamo entusiasmo nei confronti di Trump. Quando ha detto cose sbagliate glielo abbiamo detto. Ma l’importante è l’unità in difesa dell’Occidente". A dirlo è il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. Intercettato dal Foglio risponde a una domanda in merito al rapporto, spesso considerato "speciale", tra Meloni e il presidente americano. "Ricordo Giorgia Meloni che ha detto di non essere d'accordo con la vicenda dell'Afghanistan. E ricordo anche gli ottimi rapporti che ha intrattenuto quando al governo degli Stati Uniti c'era Joe Biden", continua.



Della stessa idea è il senatore Lucio Malan. "Su tutte le questioni sulle quali non era d'accordo Meloni ha manifestato il suo dissenso. Non c'è nulla da correggere", dice. "Dove si è d'accordo è opportuno collaborare", aggiunge rispondendo al Foglio. I due esponenti di FdI quindi rimarcano gli "ottimi" rapporti istituzionali ma non si sbilanciano, seguendo la scia degli ultimi "no" che la premier Meloni ha detto all'attuale inquilino della Casa Bianca.

