Furgiuele remigra e dà forfait. Il Pd occupa i banchi

Il leghista che aveva prenotato la sala stampa della Camera per il Comitato Remigrazione non sarà presente all'evento. I dem invece occuperanno la sala sedendosi al posto degli invitati. Un consiglio per Lorenzo Fontana

Un genio. Almeno lui ne esce alla grande. E’ Domenico Furgiuele, il Salvatore Ferragamo della Lega. Prenota la sala stampa della Camera a un gruppo di teste di Nazo, nazisti, destraccia, che si chiama Comitato Remigrazione. Ne fa parte il portavoce di CasaPound e il suo restante manipolo. La conferenza è prevista per venerdì 30 e l’imbarazzo di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, leghista, è palese, anche perché il problema destraccia è un problema che riguarda Verona, la città di Fontana e ultimamente il suo partito, la Lega.

Fontana, giustamente preoccupato, media con Furgiuele e finisce così: il Comitato Remigrazione entra ma Furgiuele no. Non sarà presente e manderà un video. I deputati del Pd hanno intenzione di occupare la sala e sedersi al posto degli invitati. Si prevedono proteste all’esterno. Un consiglio a Fontana. Al posto della sala stampa meglio una sala lettura con l’opera omnia di Primo Levi e i saggi di Delrio.