Leggi il foglio

Foto Lapresse

il caso

Furgiuele remigra e dà forfait. Il Pd occupa i banchi

Carmelo Caruso

Il leghista che aveva prenotato la sala stampa della Camera per il Comitato Remigrazione non sarà presente all'evento. I dem invece occuperanno la sala sedendosi al posto degli invitati. Un consiglio per Lorenzo Fontana

Sullo stesso argomento:

Un genio. Almeno lui ne esce alla grande. E’ Domenico Furgiuele, il Salvatore Ferragamo della Lega. Prenota la sala stampa della Camera a un gruppo di teste di Nazo, nazisti, destraccia, che si chiama Comitato Remigrazione. Ne fa parte il portavoce di CasaPound e il suo restante manipolo. La conferenza è prevista per venerdì 30 e l’imbarazzo di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, leghista, è palese, anche perché il problema destraccia è un problema che riguarda Verona, la città di Fontana e ultimamente il suo partito, la Lega.

Fontana, giustamente preoccupato, media con Furgiuele e finisce così: il Comitato Remigrazione entra ma Furgiuele no. Non sarà presente e manderà un video. I deputati del Pd hanno intenzione di occupare la sala e sedersi al posto degli invitati. Si prevedono proteste all’esterno. Un consiglio a Fontana. Al posto della sala stampa meglio una sala lettura con l’opera omnia di Primo Levi e i saggi di Delrio.

Di più su questi argomenti:
  • Carmelo Caruso

  • Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio

I più letti di Politica