l'incontro
Vertice Meloni-Merz a Roma sulla difesa (senza Leonardo)
All'appuntamento di Villa Doria Pamphilj non ci sarà Roberto Cingolani. Le nuove intese non dovrebbero infatti riguardare la principale industria italiana del settore, che dal 2024 ha costituito una joint venture con i tedeschi Rheinmetall
Dopo il bilaterale di Bruxelles e il documento congiunto sulla competitività europea, torneranno a vedersi questa mattina a Roma. L’appuntamento è a Villa Doria Pamphilj per il vertice intergovernativo tra Italia e Germania, presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz. In programma bilaterali tra ministri e la firma di una decina di accordi in settori considerati strategici.
Tra questi anche la difesa. Eppure al vertice tra Italia e Germania non ci sarà Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo. Le nuove intese non dovrebbero infatti riguardare la principale industria italiana del settore, che dal 2024 ha costituito una joint venture con i tedeschi Rheinmetall, attiva nella produzione di carri armati e sistemi di sistemi di difesa terrestre.
la protesta
Le opposizioni vanno da La Russa per chiedere lo sblocco della Vigilanza Rai. Patuanelli (M5s): "Situazione inaccettabile"
Il senatore grillino: "Se la commissione è bloccata è per responsabilità diretta della maggioranza ma la libertà di informazione non può essere ostaggio dei giochi di potere". E La Russa prova a smorzare la questione: "Situazione di stallo. Tenterò una moral suasion per far ripartire la commissione"
se si votasse oggi
Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni
Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del paese al 29,4 per cento. Calano invece Pd (21,4 per cento), Avs (6,7) e FI (7,7), mentre la Lega si attesta all'8,2 e Nm allo 0,9. E se, Azione, +Europa restano stabili, Italia Viva cresce, anche se di poco. Il 62 per cento degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni