Vertice Meloni-Merz a Roma sulla difesa (senza Leonardo)

Dopo il bilaterale di Bruxelles e il documento congiunto sulla competitività europea, torneranno a vedersi questa mattina a Roma. L’appuntamento è a Villa Doria Pamphilj per il vertice intergovernativo tra Italia e Germania, presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz. In programma bilaterali tra ministri e la firma di una decina di accordi in settori considerati strategici.

Tra questi anche la difesa. Eppure al vertice tra Italia e Germania non ci sarà Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo. Le nuove intese non dovrebbero infatti riguardare la principale industria italiana del settore, che dal 2024 ha costituito una joint venture con i tedeschi Rheinmetall, attiva nella produzione di carri armati e sistemi di sistemi di difesa terrestre.