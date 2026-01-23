escalation evitata
Il volume della questione tra Ravetto (Lega) e Ascani (Pd) alla Camera
Durante una seduta dell'Aula a Montecitorio, la deputata leghista stava intrattenendo una animata conversazione telefonica e non si è fermata neanche ai richiami della presidente di turno della Camera. Sono dovuti intervenire i commessi parlamentari per placare gli animi
Esistono, nella vita parlamentare, momenti in cui il regolamento della Camera incontra la telefonia mobile, e da questo incontro nascono situazioni che richiederebbero l’intervento dell’Onu. La scena si è svolta ieri di buon mattino a Montecitorio. L’onorevole Laura Ravetto della Lega intrattiene una animata conversazione telefonica in Aula. La presidente di turno Anna Ascani, del Pd, dallo scranno più alto invita la collega a moderare i decibel. Primo richiamo. Secondo richiamo. Niente. La Ascani invia un commesso in missione diplomatica. Tentativo infruttuoso. Il volume resta quello che è. Si aggiunge, anzi, qualche segno di – per così dire – fastidio dell’onorevole Ravetto che provoca la reazione di Ascani. Per evitare quella che Giuseppe Conte definirebbe un’escalation (“esgalescion”), alcuni parlamentari si improvvisano mediatori. Chi ha assistito riferisce di temperature in rapido aumento e qualche espressione colorita di troppo, anche se con altri colleghi Ravetto nega di aver gridato o aggredito verbalmente chicchessia. L’incidente alla fine si è chiuso senza necessità di intervento dei caschi blu. Per ora.
la protesta
Le opposizioni vanno da La Russa per chiedere lo sblocco della Vigilanza Rai. Patuanelli (M5s): "Situazione inaccettabile"
Il senatore grillino: "Se la commissione è bloccata è per responsabilità diretta della maggioranza ma la libertà di informazione non può essere ostaggio dei giochi di potere". E La Russa prova a smorzare la questione: "Situazione di stallo. Tenterò una moral suasion per far ripartire la commissione"
se si votasse oggi
Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni
Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del paese al 29,4 per cento. Calano invece Pd (21,4 per cento), Avs (6,7) e FI (7,7), mentre la Lega si attesta all'8,2 e Nm allo 0,9. E se, Azione, +Europa restano stabili, Italia Viva cresce, anche se di poco. Il 62 per cento degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni