Cattaneo (FI): "Freni ha il curriculum robusto che serve a Consob"

Il sottosegretario al Mef indicato dalla Lega e bocciato da Tajani non dispiace neppure al responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia: "Ha svolto in maniera egregia il ruolo e credo che abbia tutte le competenze"

"Io non posso che dire che Federico Freni ha svolto in maniera egregia il ruolo di sottosegretario al Mef, tra l'altro segue spesso i lavori d'Aula, e credo che abbia tutte le competenze e curriculum per svolgere bene il presidente di Consob". A dirlo in un punto stampa è il responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo. L'azzurro commenta così il passo indietro nella nomina di Freni a presidente della Commissione nazionale per le società e Borsa: qualche giorno fa, durante un Consiglio dei ministri, il nome (indicato dalla Lega) è saltato per un veto proprio del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani.

Lo strappo ha fatto emergere tensioni non solo tra gli alleati, ma anche all'interno dei forzisti. "C'era un accordo di massima che Forza Italia ha messo in discussione, noi continueremo a portare avanti quel nome", ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Versione smentita dal portavoce degli azzurri Raffaele Nevi: "Non c'era alcun accordo nemmeno di massima. Recuperiamo uno spirito di leale collaborazione altrimenti le cose non funzionano", ha detto ieri, difendendo la scelta del partito.



Nel corso di queste ultime ore altri esponenti di Forza Italia hanno dato il loro endorsement a Freni. Tra gli altri, si è speso anche Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera: "Freni è un eccellente sottosegretario e ha tutte le capacità per ricoprire quel ruolo. Per me non c'è nessun 'ma'", ha detto.



Per Cattaneo si può ragionare anche su altri nomi: "È vero anche che all'interno dell'albero del centrodestra Forza Italia può avanzare altrettante candidature autorevoli, si tratta di trovare la sintesi migliore", ha detto parlando con i cronisti. Ma al momento gli azzurri non hanno fatto nomi di candidature alternative per la presidenza Consob. Istituzione che, ricorda ancora Cattaneo, "è un soggetto terzo di garanzia, quindi l'importante è avere dei curriculum robusti, Freni ce l'ha, nel passato ne abbiamo trovati altrettanto autorevoli e quindi sicuramente faremo presto le scelte migliori".



