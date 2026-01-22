Salvini, il garbato. Con Brunello Cucinelli a Roccaraso

Durigon organizza la festa del partito: si chiama "Idee in movimento". La sorpresa è che Francesca Pascale fa il dibatto con il pro vita Jacopo Coghe. Lorenzo Fontana parla di geopolitica e Zaia di diritti. Le stanze sono a ruba, ogni leghista si paga vitto e alloggio e gli scarponi sono finiti. Non è la Groenlandia ma la Lega porta le truppe

Salvini fa il visionario garbato. Sono fiocchi di Lega. Andate questo settimana a Roccaraso e Rivisindoli per l’evento organizzato da Claudio Durigon, il vicesegretario delle Due Sicilie. E’ un’arca in tutti i sensi e si chiama “Idee in movimento”. Oltre a Francesca Pascale come ospite c’è anche Brunello Cucinelli, il sovrano del cashmere, il protagonista del documentario di Tornatore, “Il visionario garbato”. Una festa. Si attende la conferma ma potrebbero arrivare anche Jury Chechi, il vero signore degli anelli e lo chef Niko Romito. Si cambia formato. La Lega intervista la Lega. Si fissa un ordine del giorno e i militanti interrogano i ministri. Giorgetti viene intervistato dai sindaci Lega, il capogruppo Molinari da Marti. La sorpresa è che Francesca Pascale fa il dibatto con il pro vita Jacopo Coghe. Lorenzo Fontana parla di geopolitica, Zaia di diritti, il tesoriere Lega, Di Rubba parla del caso spioni e arriva anche Tommaso Cerno, il direttore del Giornale, che racconterà le inchieste del quotidiano.

Si attendono pure Piantedosi, Valditara, il ministro heavy metal (detector), il presidente dell’Inps, Fava. Le stanze sono a ruba, ogni leghista si paga vitto e alloggio e gli scarponi sono finiti. E’ sulla scia di Montepulciano, l’evento Pd, che ha rianimato il partito, riunito i sinistrati, e sinistrutti, di mezza Italia. Ci saranno anche le pasionarie Lega, le quattro moschettiere, Ceccardi, Sardone, Cisint, Borgonzoni che parlano di islam. Mamma li turchi! Insomma, per una volta, rotolatevi con Salvini. Vannacci forse lo mettono al posto del pupazzo delle nevi. Non è la Groenlandia ma la Lega porta le truppe. Trump, e smettila! La Groenlandia non te la vendono, ma se ti va, puoi affittare Roccaraso. Salvini, ti viene a prendere con la slitta.