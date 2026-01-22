Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni

Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del paese al 29,4 per cento. Calano invece Pd (21,4 per cento), Avs (6,7) e FI (7,7), mentre la Lega si attesta all'8,2 e Nm allo 0,9. E se, Azione, +Europa restano stabili, Italia Viva cresce, anche se di poco. Il 62 per cento degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni

Il nuovo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 del 22 gennaio 2026 mostra una situazione politica sostanzialmente stabile. Rispetto al mese scorso, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito del paese e guadagna l'1,1 per cento, arrivando così al 29,4. Sul fronte opposto il Partito democratico, pur perdendo l'1,4 per cento e scendendo al 21,4, resta la prima forza dell'opposizione nonostante il 13,8 del Movimento 5 Stelle, raggiunto grazie a una crescita negli ultimi trenta giorni dell'1,1 per cento.

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: rispetto a un mese nelle intenzioni di voto crescono soprattutto FdI (29,4%) e M5S (13,8%), che guadagnano 1,1 punti ciascuno, mentre risultano in calo il PD (21,4%, -1,4), Forza Italia (7,7%, -0,6) e AVS (6,7%, -0,7). pic.twitter.com/RC6tzJeD0l — Youtrend (@you_trend) January 22, 2026

Tra gli altri partiti di governo, la Lega rimane salda all'8,2 per cento (guadagnando un +0,1), come anche Noi moderati che resta a 0,9, mentre Forza Italia perde lo 0,6 per cento che fa scendere il partito di Antonio Tajani al 7,7. Nell'opposizione, oltre al Pd cala anche Alleanza Verdi-Sinitra che scende al 6,7 per cento. Invece se Azione e +Europa restano stabili, Italia Viva sale all'1,9 per cento (+0,2).

YouTrend ha anche rilevato il giudizio degli italiani sul governo guidato da Giorgia Meloni. Per il 62 per cento questo giudizio è negativo a fronte del 33 per cento che dà invece un giudizio positivo. Il parere negativo, seppure sia diminuito rispetto all'1 gennaio di quest'anno, è comunque cresciuto rispetto al 2023 quando quel valore si attestava intorno al 45 per cento.