Salvini e Francesca Pascale a Roccaraso

Salvini è arcobaleno. A Roccaraso, per l’evento Lega sui diritti, sapete chi vuole invitare? Francesca Pascale, l’ex compagna di Berlusconi, il Cav. buonanima. Lo dice Rossano Sasso, il filosofo delle Puglie, il Vannacci a metà, l’ex deputato che si batte contro l’ideologia gender, e che ha votato contro il Dl Ucraina. Sasso lancia il sassolino: “Ho sentito che vogliono invitare anche Pascale, capite la mia difficoltà?”. Come non capirla. L’evento si preannuncia come il Sanremo delle idee Lega. Ricapitolando. Pascale, Salvini, Vannacci, Sasso, Zaia, Giorgetti. Non si può perdere, più che un seminario sembra un rave (ah, no. Quelli li ha vietati Piantedosi, sic!).