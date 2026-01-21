Salvini e Francesca Pascale a Roccaraso
Il segretario del Carroccio vorrebbe invitare l'ex compagna di Berlusconi all'evento Lega sui diritti . Il Sanremo delle idee Lega
Salvini è arcobaleno. A Roccaraso, per l’evento Lega sui diritti, sapete chi vuole invitare? Francesca Pascale, l’ex compagna di Berlusconi, il Cav. buonanima. Lo dice Rossano Sasso, il filosofo delle Puglie, il Vannacci a metà, l’ex deputato che si batte contro l’ideologia gender, e che ha votato contro il Dl Ucraina. Sasso lancia il sassolino: “Ho sentito che vogliono invitare anche Pascale, capite la mia difficoltà?”. Come non capirla. L’evento si preannuncia come il Sanremo delle idee Lega. Ricapitolando. Pascale, Salvini, Vannacci, Sasso, Zaia, Giorgetti. Non si può perdere, più che un seminario sembra un rave (ah, no. Quelli li ha vietati Piantedosi, sic!).
il Foglio Ai
La sobria protesta di Iv davanti all'ambasciata iraniana, per distinguere popolo e regime
il déjà vu
Sul Mercosur torna l'asse giallo-verde. Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo
Carroccio e Movimento cinque stelle si schierano contro l'accordo di libero scambio tra Unione europea e i paesi del blocco sudamericano. I pentastellati sfilano con i trattori, mentre domani è atteso il voto in plenaria per chiedere il parere della Corte di giustizia dell’Ue sulla compatibilità dell'intesa commerciale con i Trattati Ue