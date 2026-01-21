Pietro Grasso: “Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustizia”

L'ex presidente del Senato: "La separazione delle carriere non risolve i problemi. Al referenndum voto no. Se Meloni perde non si deve dimettere, è bravissima"

Gli aforismi di Pietro Grasso, ex presidente del Senato, giudice, simbolo antimafia. Scolpitela. La frase esatta è questa: “Chi vota sì al referendum o ha avuto problemi con la giustizia o teme di averne in futuro”. Al Senato, pranzo. Buvette. Presidente, come mai qui? “Per una conferenza”. Il suo voto al referendum? “La mia posizione è chiara”. Vota no, ma gli ex miglioristi del Pci votano sì. La riforma vista da Grasso? “La separazione delle carriere non risolve i problemi. Come nella vita, la giustizia dipende dalle persone. L’errore lo commettono gli individui e non il sistema”. Se Meloni perde si deve dimettere? “Assolutamente no. Non è un referendum politico. Lei è bravissima. Lo ha già dichiarato. Non fa lo stesso errore di Renzi”. Presidente, Schlein può battere Meloni? “Speriamo”. Presidente, perché il Pd non la coinvolge? “Ho dato. Ho provato a fare un partito. Ho fatto il mio”. Schlein sta facendo il suo? “Ho capito”. Come è questo Pd? “Ottimo e abbondante come il cibo”. E’ tutto Grasso che cola…