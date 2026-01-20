Toto Mef: veto su Siri. Garavaglia e Centemero in corsa

Nel Cdm di oggi Meloni dovrebbe indicare Federico Freni come successore di Paolo Savona alla Consob. Ma il posto che lascerebbe vacante il sottosegretario all'Economia è ambitissimo. La premier ha già fatto sapere che serve rigore, competenza, e Giorgetti annuisce

L’economia Lega è un concerto: se esce Federico Freni, il Mozart dei conti, per carità, lasciate Armando Siri al trombone. In Cdm, oggi, Meloni dovrebbe indicare il leghista, sottosegretario all’Economia, come nuovo presidente della Consob. Il mandato dell’attuale, Paolo Savona, scade a marzo ma inizia la procedura per eleggere il successore. Premessa: Freni, melomane, è nato per quel ruolo (andate a vedere la mappa. Dove sta la sede Consob? A Roma, a via Martini, ma in mezzo c’è la grande musica… via Rossini, via Bellini, via Paisiello, piazza Verdi, via Donizetti, via Monteverdi, via Spontini, via Porpora, via Mercadante). Il posto che lascia Freni è ambitissimo. Meloni ha già fatto sapere che serve rigore, competenza, e Giorgetti annuisce. Escluso Siri ci sarebbe Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera.

Sapete, a inizio legislatura, cosa avevano proposto al “Gusme”? Di fare il sottosegretario di Urso, solo che Gusmeroli con il cavolo che lasciava il suo studio di commercialista (che va una meraviglia). Tolto il Gusme, ci sarebbe la figura perfetta: è l’ex ministro del Turismo, Garavaglia, uno che di suo può fare il ministro dell’Economia (è già stato vice del Tesoro). Garavaglia è presidente di commissione Finanze al Senato ed è una carica pesante (occhio al dadà, Claudio Borghi anche la Faz, il giornale tedesco ormai fa il suo ritratto). Si torna dunque alla Camera. La Lega qui può vantare Giulio Centemero, il suo Brian Eno, esperto di Bitcoin, ex tesoriere Lega, ma un’altra figura che può ambire al ruolo di Freni è Silvana Comaroli. Giorgetti da giovane amava i Decibel, il gruppo di Enrico Ruggeri, Garavaglia ama il folk del gruppo Gamba de Legn. Coraggio, Freni, alla Consob, Giorgetti con Garavaglia al Mef. Lo spread cala, il tono si alza. La Lega si merita La Scala.