S'avanza fra i riformisti dem la candidatura di De Pascale

Nel campo largo spunta il governatore emiliano, gradito ai riformisti e alternativo a Manfredi. Intanto dal Nazareno partono contatti e telefonate: l’obiettivo è blindare equilibri interni, liste e rapporti di forza in vista di possibili elezioni anticipate

Il campo largo, o come si chiamerà, notoriamente abbonda di presunti candidati premier o aspiranti tali. Da ultimo, ecco che se ne aggiunge un altro, di cui, almeno finora, si era parlato poco o niente. Ha fatto capolino giusto appunto ieri, con un’articolessa per questo giornale. Già, si tratta di Michele De Pascale. Ovviamente il presidente della regione Emilia-Romagna non si candida dalle colonne del Foglio, ma il suo “atto di presenza” non è sfuggito al Nazareno. De Pascale, infatti, in caso di bisogno è il candidato che piace ai riformisti. Lo preferiscono di gran lunga al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, giudicato troppo vicino a Giuseppe Conte e a quella parte del Partito democratico campano posizionato a sinistra.

E visto che di Campania si sta parlando e del Pd di quella regione, c’è da registrare una novità. Raccontano infatti i bene informati sulle faccende del Nazareno che qualche giorno fa sia partita una telefonata dalla sede del partito a Pina Picierno. L’interlocutore della vicepresidente del Parlamento europeo era uno dei luogotenenti più fidati della segretaria Elly Schlein. Il quale ha chiesto all’esponente dem partenopea se fosse interessata a candidarsi alle prossime elezioni politiche. Non è dato ancora sapere la risposta che, raccontano, sarebbe stata piuttosto interlocutoria, ma questa mossa del Nazareno ha un chiaro obiettivo: in Europa Picierno è quanto mai libera dai vincoli rigidi che la leader ha imposto al partito, dove quasi non si muove foglia che lei non voglia o che, quanto meno, non venga informata. Per intenderci, anche i leader più in vista della minoranza interna avvisano la segretaria prima di fare un’intervista in cui contesteranno la sua linea. Perciò l’idea è quella di rendere meno visibile Picierno e di controllarla più di quanto avvenga ora in quel di Bruxelles (per intendersi, l’europarlamentare dem è una di quelle che certamente non avvisa il Nazareno quando deve fare un’intervista per criticare Schlein). Al Pd fanno affidamento sul fatto che Picierno potrebbe essere tentata di dire sì, perché così nel 2027 otterrebbe altri 5 anni di legislatura garantiti, cosa che in Europa non è invece certa.

Ma che cosa rivela questa iniziativa del Nazareno? Innanzitutto che il Pd, nonostante le smentite di rito, si sta già occupando di preparare le liste. Questo anche perché c’è il timore che Giorgia Meloni si faccia tentare dall’ipotesi Fazzolari, che è quella di ottenere lo scioglimento della legislatura anzitempo. Ma c’è un altro aspetto ancora di questa vicenda. Se alla fine Picierno accettasse l’offerta che le è stata fatta al suo posto potrebbe andare Nicola Zingaretti. Dicono che in realtà il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo preferirebbe tornare in Italia, tanto più che tra i dem si è diffusa la speranza di riuscire a vincere le prossime elezioni politiche. Ma comunque per Zingaretti la poltrona di vice di Roberta Metsola sarebbe un posto di tutto rispetto, che gli garantirebbe un ruolo e maggiore libertà d’azione (e di parola) nel dibattito interno al suo partito. E c’è un elemento tutt’altro che secondario: con l’eventuale andata di Zingaretti alla vicepresidenza del Parlamento europeo, si libererebbe il posto di capo delegazione del Partito democratico a Strasburgo. E chi lo occuperebbe a quel punto ? La risposta è semplice: Camilla Laureti, che ha dalla sua due vantaggi. Innanzitutto, questa è la sua seconda legislatura e quindi ha accumulato abbastanza esperienza per poter svolgere quel ruolo. E poi è una fedelissima della prima ora di Elly Schlein. La segretaria dem ha sempre sofferto il fatto di non avere l’effettivo controllo del “suo” eurogruppo. Con Laureti è convinta di poterlo finalmente avere…



